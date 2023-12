MELODIE FONTAINE : NICKEL – MELODIE FONTAINE NICKEL 3T D’A COTE Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

Textes de Mélodie Fontaine et Jean-Baptiste Shelmerdine.Le sujet : Son attachée de presse lui a demandé de résumer son spectacle… Mais comme dans sa tête c’est un joli bordel, son spectacle l’est tout autant. Nickel. On lui a aussi conseillé de placer quelques superlatifs pour donner envie d’avoir envie alors allons y gaiement : incisif, touchant, tordant, percutant, cocasse, incarné et grave chan-mé. On est moins sûr pour le dernier mais tout le reste est vrai. Nickel. Le Nord, la vie d’artiste, la famille, la flûte à bec, la maternité : autant de thèmes qui n’ont de point commun que Mélodie Fontaine… Le mieux c’est de venir parce qu’à résumer c’est une tannée.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse