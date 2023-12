DANS LA PEAU DE MA FEMME 3T D’A COTE Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse DANS LA PEAU DE MA FEMME 3T D’A COTE Toulouse, 16 janvier 2024, Toulouse. Une comédie de Benoît Labannierre, Pierre Du Tremblay et Guilhem Connac. Direction d’acteurs : Gérard Pinter. L’histoire :Suite à une scène de ménage le soir de la Saint-Valentin, Cécile fait le vœu que Fred, son mari, se retrouve une seule journée à sa place. Le lendemain, son vœu est exaucé… Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile dans le corps de Fred ! Mais la visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer chacun le rôle de l’autre.

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:00 Réservez votre billet ici 3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31 Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Code postal 31300 Lieu 3T D'A COTE Adresse 40, RUE GABRIEL PÉRI Ville Toulouse Departement 31 Lieu Ville 3T D'A COTE Toulouse Latitude 43.606183 Longitude 1.455683 latitude longitude 43.606183;1.455683

3T D'A COTE Toulouse 31 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/