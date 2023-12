L’INVITATION 3T D’A COTE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse L’INVITATION 3T D’A COTE Toulouse, 30 décembre 2023, Toulouse. Une comédie à 3 personnages de Hadrien Raccah. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire :Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez, et puis, il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appart, ni sa maitresse. Jusqu’au jour où sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demande à le rencontrer… Pour sauver son mariage, Daniel demande à un inconnu, rencontré dans un bar, de jouer le rôle de son meilleur ami le temps d’une soirée.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2023-12-30 à 21:00
Réservez votre billet ici
3T D'A COTE
40, RUE GABRIEL PÉRI
31300 Toulouse
Haute-Garonne

