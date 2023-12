LA TETE AILLEURS SALLE ANDRE MOURLANNE Langon, 1 février 2024, Langon.

THÉÂTREScène nomadeJeudi 1er février à 19hLa tête ailleursCompagnie du DagorVoltairine, 70 ans, est à un tournant de sa vie. Hier, la Tour 53 a été détruite. Aujourd’hui, sur les ruines de la Tour, elle vient dire adieu à ses souvenirs d’enfance. Mais quelqu’une est venue au rendez-vous alors qu’elle n’y était pas conviée…C’est sa mère, qui lui apparaît sous ses traits de jeune femme, à l’époque où elle, Voltairine, était une petite fille. S’engage alors un ultime dialogue entre une mère, dont les pieds ont toujours été sur terre, et une fille, dont la tête est encore ailleurs, dans les nuages de l’imaginaire. A moins que ce ne soit l’inverse ?Un spectacle très émouvant sur la question de la transmission, un échange poignant entre une mère et sa fille.En coréalisation avec l’OARAAutour du spectacle- Bord de scène après le spectacle- Séances scolaires le 1er à février à 14h et le 2 février à 10h & 14h Distribution :Texte : Gwendoline Soublin (Éditions Espaces 34)Conception & direction artistique : Cie du Dagor (Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet) Avec : Hélène Cerles, Danièle KleinPour toutes et tous à partir de 9 ansDurée : 1 h00Salle André Mourlane

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 19:00

SALLE ANDRE MOURLANNE PLACE DE CANELAS 33210 Langon