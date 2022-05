3rd Artificial Intelligence summit Campus OMNES Education Lyon Rhône Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Save the date ! Le 14 juin se déroulera le troisième sommet de l’intelligence artificielle. Au programme de cette journée : table ronde “Comment convaincre les parties prenantes que les projets IA contribuent à la performance des entreprises ?”, et Keynotes “Pourquoi IA et performance ?”, “Interactions affectives Humain/Machine et enjeux éthiques”, “L’IA pour les managers et leurs équipes”, “Metaverse : monde virtuel pour économie réelle ?”, “IA de confiance : conditions nécessaires pour un déploiement dans des systèmes critiques”, “Une Intelligence Artificielle de confiance au service de la sécurité”, “Quelles menaces cyber dans un environnement numérisé ?”.

