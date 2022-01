3MA : Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery Rocher de Palmer, 5 novembre 2022, Cenon.

3MA : Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery

Rocher de Palmer, le samedi 5 novembre à 20:30

Le premier, malien, est le descendant d’une longue lignée de griots et un magicien de la kora. Le deuxième, marocain, est un des maîtres du oud au Maghreb et au Moyen-Orient. Le troisième, malgache, grand musicien du monde, manie comme personne les dix-huit cordes de la valiha. Voilà une dizaine d’années que Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi et Rajery exaltent sur scène et en studio l’envoûtante complicité des instruments emblématiques de leur Afrique originelle. Entre berceuses à mi-voix et chansons mimées drolatiques, bien à l’écart des tentations de solos narcissiques et des virtuosités gratuites, le trio livre une musique originale et unique, contagieuse en émotion collective.

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ – Places numérotées

Rendez-vous en terre de métissage, entre transes malgaches et indiennes, mélodies mandingues et berbères, saupoudrées de notes de jazz et d’improvisations inspirées.

