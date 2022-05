3ième Course de caisses à savon Flavin Flavin Catégorie d’évènement: Flavin

Flavin Aveyron Flavin Vous êtes bricoleurs, inventifs, et un peu (beaucoup) déjantés?

Alors on attend vos inscriptions pour faire partie des participants à notre 3e EDITION DES CAISSES A SAVON !! Nous avons déjà des équipes inscrites donc ne tardez pas ! Nous avons tellement hâte de vous retrouver pour ce moment de folie ! Réservation par message privé ou par mail : lassosflavinoise@gmail.com (merci de nous communiquer prénom, nom de chaque participant, téléphone et mail de contact, et nom de l’équipe) Conditions : * vous pouvez participer seul ou à plusieurs * lé véhicule devra comporter une direction et des freins efficaces, mais pas de moteur. Au delà de la vitesse, l’esthétique, l’originalité et la technicité seront pris en compte dans le classement. Dès 10h et toute la journée au coeur du village. Restauration sur place. Réservation par message privé 06 19 97 39 65 ou par mail : lassosflavinoise@gmail.com. joel.boissonnade@wanadoo.fr +33 6 19 97 39 65 Vous êtes bricoleurs, inventifs, et un peu (beaucoup) déjantés?

OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

