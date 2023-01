3G Pertuis Pertuis Office de Tourisme de Pertuis Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse

3G Association Ça va jazzer, 235 rue Henri Silvy 84120 Pertuis

2023-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-25 20:30:00 20:30:00

Association Ça va jazzer, 235 rue Henri Silvy 84120 Pertuis
Pertuis
Vaucluse

Pertuis

Vaucluse Pertuis EUR 10 10 Ouverture à 19h30, concert à 20h30

La restauration maison est possible sur place toute la soirée (planche mixte ou Veggie, wraps, tartes salées…) et pour les desserts, cafés/thés gourmands, crêpes…

A vos réservations. Les 3G s’invitent à Pertuis! Ça va swinguer avec…

Gilles Alamel à la batterie

Gregory Lachaux au piano

Guilhaume Renard à la contrebasse cavajazzer13@gmail.com +33 6 83 63 13 21

