Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement Les 3G au Rouge !



Gilles Alamel, batterie

Grégory Lachaux, piano

Guilhaume Renard, contrebasse



