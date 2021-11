3èmes rencontres photographiques Barsac, 13 novembre 2021, Barsac.

3èmes rencontres photographiques Barsac

2021-11-13 – 2021-11-13

Barsac 33720 Barsac

L’association Art’Image reprend ses 3ème Rencontres Photographiques.

Cet événement rassemble une centaine de photographes qui exposent à cette occasion plus de 300 photographies autour de thèmes différents et variés. Cette année en plus de l’atelier photo Art’Image, huit clubs régionaux seront présents à ces journées.

Clubs photos participants :

BARSAC – Art’Image

LEOGNAN – Les déclencheurs souples

CAPAIN – Club Photo

PESSAC – L’espoir Pessacais

SAINT ANDRONY – PCLE

SAINT MACAIRE – Déclic et Clap

VILLANDRAUT – Reg’Art Photo

SAUVETERRE DE GUYENNE – C.I.P.S.

CADAUJAC – ACAPC

Invités d’honneurs : Christiane Martin – artiste créatrice présente ses créations d’objets de décoration en béton, ses plâtres parfumés et boites à rêves customisées, le tout dans une ambiance Shabby.

Olivier Barau – Auteur photographe vous propose ses photos animalières, ses clichés de danse et de concert.

+33 6 52 09 09 44

