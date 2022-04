3ème Vide-dressing Connac Connac Catégorie d’évènement: Connac

3ème Vide-dressing Connac, 21 mai 2022, Connac. 3ème Vide-dressing Connac

2022-05-21 – 2022-05-21

Connac Aveyron Connac Organisé par l’Association Fractales de 10h à 17h. Entrée gratuite, restauration sur place. Réservation des stands au 06 21 06 95 41. Tarif 3€ le stand. +33 6 21 06 95 41 Connac

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Connac Autres Lieu Connac Adresse Ville Connac lieuville Connac

Connac Connac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/connac/

3ème Vide-dressing Connac 2022-05-21 was last modified: by 3ème Vide-dressing Connac Connac 21 mai 2022

Connac