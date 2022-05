3ème Université Populaire Laonnoise : Cycle sur le Chiapas Athénée l’Etoile Noire – 02000 Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

* Vendredi 6 mai 2022 – Ciné-club et débat * Samedi 14 mai 2022 – Rencontre-débat avec Jérôme Baschet et Rocio Martinez * Vendredi 20 mai 2022 – Rencontre avec des coordinateur-ices du voyage pour la vie (marche mondiale des zapatistes) * Vendredi 27 mai 2022 – Causerie autour des zapatistes et de la lutte armée. Durant tout le mois de mai 2022, le groupe Kropotkine vous propose une université populaire sur le thème du Chiapas. Venez nombreux ?

Organisée par le groupe Kropotkine de la Fédération anarchiste
Athénée l'Etoile Noire – 02000 Laon
5, rue Saint-Jean 02000 Laon

