Deuxième édition du Salon du Livre avec une cinquantaine d’auteurs loirétains ! 43 auteurs dont 10 jeunesse, 2 librairies et 2 éditeurs. Ateliers d’écriture, de calligraphie, de lectures et de dessins. Deuxième édition du Salon du Livre des artistes loirétains qui écrivent pour la jeunesse et les adultes Salle polyvalente et gymnase Emile Charreire Rue André Chenal, Fay-aux-loges Fay-aux-loges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T17:00:00

