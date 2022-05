3ème Salon des Jeux Vidéo et Société 2022 Palais de l’Europe Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

3ème Salon des Jeux Vidéo et Société 2022 Palais de l’Europe, 7 mai 2022, Menton. 3ème Salon des Jeux Vidéo et Société 2022

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Palais de l’Europe

### Le 3ème Salon des Jeux de Menton c’est l’occasion de vous amusez durant 2 jours les **7 et 8 mai au Palais de l’Europe**, vous rentrerez dans l’univers des jeux vidéos : * Mangas * _Jeux de réalité virtuelle_ * Découverte de temple en réalité virtuelle ! * Pachinko * Escape Game Mais aussi des jeux de société, jeux en bois, jeux de cartes, Monopoly,… Des **tournois** seront organisés le samedi et le dimanche. Vous serez entourés de vos **mascottes** préférés et de costumes japonnais. Des animations ponctueront le week-end, des **surprises et des nouveautés** vous attendent. Nous vous attendons nombreux pour partager ce grand rendez-vous.

Entrée libre et gratuite, buvette (€)

Le Service Jeunesse organise le Salon des jeux, rendez-vous des passionnés et des curieux. Petits ou grands, il y a forcément des jeux qui vous correspondent ! Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Palais de l'Europe Adresse 8 avenue Boyer 06500 Menton Ville Menton lieuville Palais de l'Europe Menton Departement Alpes-Maritimes

Palais de l'Europe Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

3ème Salon des Jeux Vidéo et Société 2022 Palais de l’Europe 2022-05-07 was last modified: by 3ème Salon des Jeux Vidéo et Société 2022 Palais de l’Europe Palais de l'Europe 7 mai 2022 Menton Palais de l'Europe Menton

Menton Alpes-Maritimes