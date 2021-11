Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains, Gironde 3ème Salon des créateurs Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde Andernos-les-Bains Près de 32 artisans créateurs avec des ateliers de tapisserie et de broderie, ainsi que de nombreuses créations coutures et boutis., organisé par le Club Couture tricot.

Entrée payante. Club de couture Andernos

