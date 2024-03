3ème Run & Bike de Voves Les Villages Vovéens, dimanche 10 mars 2024.

3ème Run & Bike de Voves Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Evénement ouvert à tous, sportifs, amis et famille sont les bienvenus !

Épreuve conviviale et accessible à tous. Le Run and Bike est une course qui se déroule par équipe de 2 ou 3 concurrents avec un seul vélo tout terrain (VTT). Pendant que le ou les équipier(s) court(s), l’autre pédale.

Programme de la journée

9h00 Accueil

9h30 Échauffement & reco

10h00 Départs Run&Bike Catégorie 1 (1h)

11h00 Arrivées Catégorie 1

11h15 Départs Run&Bike Catégorie 2 (45’) / 11h30 Catégorie 3 (30’)

12h00 Arrivées Catégories 2 et 3

12h00 Vin chaud, chocolat chaud, ravitaillement

Inscriptions obligatoires pour tous avant Vendredi 08 mars 2024 à 21h.

Lien inscriptions PROTIMING https://protiming.fr/runnings/detail/7242

Pas d’inscription sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 12:30:00

Allée du Plan d’Eau

Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire run.and.tri28@gmail.com

L’événement 3ème Run & Bike de Voves Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2024-02-29 par OT COEUR DE BEAUCE