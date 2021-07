Genève Maison internationale des associations Genève 3ème Rentrée des Associations MIA Maison internationale des associations Genève Catégorie d’évènement: Genève

Maison internationale des associations, le jeudi 16 septembre à 17:30

3ème Rentrée des Associations MIA ——————————— ### Jeudi 16 septembre à partir de 17h 30: “Les faîtières, des actrices essentielles de l’associatif” Christina Kitsos, Conseillère administrative, et Thierry Apotheloz, Conseiller d’Etat interviendront pour la Ville de Genève et le canton.

Gratuit

Cet évènement a pour objectif de permettre aux associations locales et/ou internationales de Genève de se rencontrer et de rencontrer des élu.e.s cantonaux.ales et communaux.ales. Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction

2021-09-16T17:30:00 2021-09-16T21:00:00

