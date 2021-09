3ÈME RENCONTRES DE MUSIQUE ANCIENNE ET POÉSIE Dinan, 17 septembre 2021, Dinan.

3ÈME RENCONTRES DE MUSIQUE ANCIENNE ET POÉSIE 2021-09-17 18:00:00 – 2021-09-17 Rue de l’Abbaye Abbaye Saint-Magloire de Léhon

Dinan Côtes d’Armor

Troisième édition des Rencontres de Musique Ancienne à Léhon : « 1621-2021: 400e anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 – 18H- SALLE MATHURIN-MONIER

Connaissez-vous Jean de La Fontaine ? Combien de Fables a-t-il écrit ?

Savez-vous qu’il n’a pas écrit que des fables ? Quelle est donc la bible des poètes ? L’Atelier à Musiques, répondra avec vous à ces questions et bien d’autres… lors de l’avant première des 3e Rencontres de Musique Ancienne et Poésie qui aura lieu à la bibliothèque Municipale de Dinan, vendredi 17 septembre à 18h.

Artistes intervenantes : Marie Bitaud Mezzo Soprano et Marie Wiart Comédienne et claviériste.

Au programme un peu d’histoire, de poésie, de musique et d’improvisation.

La présentation des instruments, des compositeurs et des musiciens invités lors de nos

prochaines Rencontres de musique Ancienne et poésie.

Ces 3e Rencontres célèbreront en trois épisodes à L’Abbaye de Léhon, les 400 ans de cet illustre méconnu qu’est Jean de La Fontaine, du 29 au 31 Octobre.

Vendredi 17 septembre 18h : Réservations conseillées auprès de la bibliothèque :

L’Atelier à Musiques

www.atelieramusiques.com

bm@dinan.fr +33 2 96 39 04 65 http://www.atelieramusiques.fr/

