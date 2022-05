3ème Rencontre du Club Français d’optogénétique Amphithéatre Centre de Biologie Intégrative- Campus Université Paul Sabatier, 23 juin 2022, Toulouse.

du jeudi 23 juin au vendredi 24 juin à Amphithéatre Centre de Biologie Intégrative- Campus Université Paul Sabatier

L’optogénétique est une technique d’imagerie cellulaire qui connait en engouement particulier depuis ces dix dernières années. En effet, cette technique permet de manipuler la signalisation intra-cellulaire ou le devenir de protéines en temps réel sur cellules vivantes à l’aide de la lumière. L’optogénétique est donc devenu un outil de choix pour les biologistes cellulaire. De plus, elle peut être également utilisé pour l’étude de processus physiologiques via le contrôle de populations cellulaires in vivo comme c’est le cas en neuroscience ou en cardiologie. Ainsi, de nouveaux outils optogénétiques sont développés continuellement et de nouvelles méthodes apparaissent, permettant de contrôler les fonctions du vivant en temps réel et permettent des avancées scientifiques majeures dans de nombreuses disciplines fondamentales ou plus appliquées. Au niveau local, plusieurs laboratoires de la SFR-BMT et plus largement au niveau toulousain, utilisent ces techniques et plusieurs plateformes de TRI sont impliquées dans des projets d’optogénétique avec notamment l’existence de plusieurs équipement capables de mettre en œuvre ces méthodes. Ce symposium sera la troisième réunion du « French Optogenetic Club ». La précédente édition a eu lieu les 26 et 27 Juin 2019 à l’institut Curie à Paris. Cette journée fut un succès notamment via les présentations d’expert européens tels que Olivier Pertz (Bern, Suisse) ou Stefano De Renziz (EMBL, Heidelberg). La troisième édition du « French Optogenetic Club » aura lieu en Juin 2022 à Toulouse dans le nouvel amphithéâtre du Bâtiment CBI de l’université Paul Sabatier. Pour cette édition, plusieurs chercheurs de renommée internationale ont accepté notre invitation : – Antoine A.F de Vries (Contrôle du rythme Cardiaque par optogénétique, Leiden, Pays-bas), – Clare Buckley (Optogénétique en biologie du développement, Cambridge, Angleterre). – Grégory Gauvain (Optogénétique comme outil thérapeutique, Institut de la Vision, France) Le programme sera complété par des orateurs français dont des experts toulousains et/ou des étudiants en thèse. L’événement est soutenu par la Societé de Biologie Cellulaire de France (SBCF), la structure fédérative de recherche de Toulouse (SFR-BMT), le centre de biologie intégrative (CBI) et les sociétés Zeiss et Diagomics.

Sur inscription gratuite

Presentations, discussions on optogenetics tools

Amphithéatre Centre de Biologie Intégrative- Campus Université Paul Sabatier 118 Route de Narbonne Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



