3ème Rencontre BD-Photo Moelan, 12 juin 2021-12 juin 2021, Moëlan-sur-Mer.

3ème Rencontre BD-Photo Moelan 2021-06-12 11:00:00 – 2021-09-26 16:00:00 rue des écoles et rue Pont Ar Laer Place Lindenfels

Moëlan-sur-Mer Finistère

3ème édition de notre Exposition de dessins et de photos en grand format dans les rues de Moëlan sur Mer et en accès libre. Après avoir mis à l’honneur en 2017 Bruno Le Floc’h et Michel Thersiquel puis en 2019 Emmanuel Lepage et François Lepage, pour notre 3ème Rencontre, l’association BD-Photo Moelan va mettre en valeur le dessinateur de BD Patrice Pellerin associé au photographe brestois Jean-Yves Guillaume. Ces 2 artistes très connus dans leur domaine ont des univers entremêlés. Ce sont les aventures du célèbre héros de papier l’Epervier qui va nous servir de fil conducteur aux travers de ces albums. Les photos de JY Guillaume viendront à sa rencontre. Une rencontre salée et ventée qui permettra un dialogue entre le passé et le présent et donnera aux visiteurs et aux écoles grâce à nos visites guidées en français et en breton la possibilité d’arpenter en images les chemins côtiers du Nord Finistère, de découvrir le patrimoine léonard, avant d’arriver au port de Brest et d’embarquer sur la Méduse pour prendre le large.

Cette année nous inaugurerons un tremplin artiste local. Hugues Mahoas, dessinateur moëlanais pour le film d’animation mais aussi pour la littérature enfant va nous présenter sa toute première BD « Iroise » que le visiteur pourra lire entièrement. Ses planches exposées seront en extérieur sur un nouvel espace.

Inauguration le samedi 12 juin à 11h en présence des auteurs: échanges, apéro, pique-nique, crêpes sur place, vente d’albums, dédicaces, concert, chants, résultat Concours du livre de bord collège, expo travaux scolaires

Venez tous déguisés en Corsaire

Finissage le 26 septembre: événement avec les auteurs dans la chapelle St Philibert, goûter de l’amitié

bdphoto.moelan@gmail.com

