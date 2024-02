3eme randonnée gourmande des bûcherons Grendelbruch, dimanche 11 août 2024.

3eme randonnée gourmande des bûcherons Grendelbruch Bas-Rhin

Un parcours d’environ 8 kms, qui vous permettra de découvrir de magnifiques paysages à travers forêt, pâturages et le charme du village montagnard de Grendelbruch, le tout ponctué de 6 étapes gourmandes où différents vins accompagneront chaque plat. Soirée musicale et tartes flambées dès 17h. Inscription avant le 12 aout.

Cette 3ème édition se déroulera sur les chaumes du Hohbuhl, qui dominent le village montagnard de Grendelbruch. Le parcours

d’environ 8,5 kms est entièrement situé sur un plateau vallonné. Il offre un panorama exceptionnel sur le Massif vosgien et la plaine d’Alsace, le tout ponctué de 6 étapes gourmandes ou différents vins accompagneront chaque plat.

Soirée musicale et tartes flambées à partir de 17h (accessible à tous).

Départs de 10h30 à 13h EUR.

Début : 2024-08-11 10:30:00

fin : 2024-08-11 13:00:00

Stade de foot

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est fc.grendelbruch@wanadoo.fr

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile