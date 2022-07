3ème rallye d’orientation Black Wolf Le Tréport, 3 septembre 2022, Le Tréport.

3ème rallye d’orientation Black Wolf

Le Tréport Seine-Maritime

2022-09-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-03

Le Tréport

Seine-Maritime

Le Rallye est ouvert à toutes motos (sportives, roadsters, 125, trikes etc).

L’inscription est de 10€ euros par casque, repas midi compris.

Barbecue le soir ouvert à tout le monde, participants au Rallye ou non (PAF 15euros).

Le Rallye c’est quoi ? :

Pour commencer, ce n’est pas une course de vitesse, mais plutôt une balade dont vous découvrez l’itinéraire à l’aide d’une liste de petites énigmes (smartphone et GPS autorisés voir conseillé).

Vous effectuerez un trajet qui vous fera on l’espéré, découvrir la région Picarde et Normande.

Des bons moments de rigolades et de belles découvertes et rencontre humaines.

Inscription :

– Soit par PAYPAL à bikerw@netcourrier.com, suivi d’un mail à la même adresse (bikerw@netcourrier.com) en indiquent votre tel, nombre de moto(s) et passager(s).

– Par chèque, en envoyant un mail à à bikerw@netcourrier.com, vous recevrez toutes les infos par retour de mail.

Programme :

9h, Départ Abbeville pour rallye dans le 80,

13h repas au Tréport au local et épreuves moto

18h fin du rallye dans le 76.

18h30 Remise des lots

Barbecue le soir

Le Rallye est ouvert à toutes motos (sportives, roadsters, 125, trikes etc).

L’inscription est de 10€ euros par casque, repas midi compris.

Barbecue le soir ouvert à tout le monde, participants au Rallye ou non (PAF 15euros).

Le Rallye c’est quoi ?…

bikerw@netcourrier.com +33 6 25 36 19 62

Le Rallye est ouvert à toutes motos (sportives, roadsters, 125, trikes etc).

L’inscription est de 10€ euros par casque, repas midi compris.

Barbecue le soir ouvert à tout le monde, participants au Rallye ou non (PAF 15euros).

Le Rallye c’est quoi ? :

Pour commencer, ce n’est pas une course de vitesse, mais plutôt une balade dont vous découvrez l’itinéraire à l’aide d’une liste de petites énigmes (smartphone et GPS autorisés voir conseillé).

Vous effectuerez un trajet qui vous fera on l’espéré, découvrir la région Picarde et Normande.

Des bons moments de rigolades et de belles découvertes et rencontre humaines.

Inscription :

– Soit par PAYPAL à bikerw@netcourrier.com, suivi d’un mail à la même adresse (bikerw@netcourrier.com) en indiquent votre tel, nombre de moto(s) et passager(s).

– Par chèque, en envoyant un mail à à bikerw@netcourrier.com, vous recevrez toutes les infos par retour de mail.

Programme :

9h, Départ Abbeville pour rallye dans le 80,

13h repas au Tréport au local et épreuves moto

18h fin du rallye dans le 76.

18h30 Remise des lots

Barbecue le soir

Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-06-27 par