3ème nuit des arts martiaux Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn, samedi 25 mai 2024.

Voici la 3ème nuit des arts martiaux , soirée tant attendue par les amateurs de combats et les curieux. Grand show pour tous pour découvrir et admirer le sambo (art martial russe), le Pencak-Silat (art martial indonésien), divers styles de kung-fu (art martial chinois), le kenpo kai (art martial japonais), le systema (art martial russe), le Vo Co Truyen (art martial vietnamien), le taekwondo (art martial coréen), du combat médiéval (combat en armure art martial historique européen), l’aïkido (art martial japonais), le ju-jitsu (art martial japonais), le judo (art martial japonais), la self-défense, le jeet kune do (méthode de combat de Bruce Lee)… 10 10 EUR.

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

