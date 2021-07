Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Vosges 3ÈME MARCHE GOURMANDE Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Catégories d’évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Vosges

3ÈME MARCHE GOURMANDE Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Ban-sur-Meurthe-Clefcy. 3ÈME MARCHE GOURMANDE 2021-07-18 – 2021-07-18 Etang du Souche 245 rue de l’Etang

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges Ban-sur-Meurthe-Clefcy 10 km avec 6 étapes gourmandes.

Départ toutes les 15 minutes de 9 h à 11 h à l’étang du Souche.

Sur réservations jusqu’au 11 juillet au : 06 84 49 67 27. +33 6 84 49 67 27 Comité des Fêtes dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Ban-sur-Meurthe-Clefcy Adresse Etang du Souche 245 rue de l'Etang Ville Ban-sur-Meurthe-Clefcy lieuville 48.17822#6.97297