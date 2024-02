3ème Marché de Pâques Salle des fêtes, Belleville-sur-loire, Cher Belleville-sur-Loire, dimanche 17 mars 2024.

3ème Marché de Pâques Salle des fêtes, Belleville-sur-loire, Cher Belleville-sur-Loire Dimanche 17 mars, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-17 09:00

Fin : 2024-03-17 18:00

3ème marché de Pâques organisé par les Journées Gourmandes de Belleville. Nombreux produits de bouche et artisanat. Buvette. On vous attend nombreux!!! Dimanche 17 mars, 09h00 1

Vous êtes à la recherche de produits artisanaux de qualité et de saveurs authentiques ? Ne cherchez plus !

Le troisième marché de Pâques de Belleville-sur-Loire , organisé par Les Journées Gourmandes de Belleville, est l’endroit idéal pour satisfaire vos envies gourmandes et découvrir des produits uniques.

Le marché se tiendra le dimanche 17 mars de neuf heures à dix-huit heures à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire et accueillera de nombreux exposants de métiers de bouche et d’artisanat. Vous pourrez y trouver une grande variété de produits artisanaux, tels que des terrines, du foie gras, des miels, des thés et cafés, des biscuits, des escargots, du champagne, du rhum arrangé, des chocolats de Pâques, des bijoux, des produits d’entretien naturels, et bien plus encore.

L’ambiance conviviale et festive du marché de Pâques de Belleville sur Loire vous permettra de rencontrer des artisans locaux passionnés, qui vous feront découvrir leur savoir-faire unique. Vous pourrez échanger avec eux et goûter leurs produits pour mieux les apprécier.

Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité et de découverte avec vos proches ! L’ entrée est gratuite.

Ne manquez pas cet événement qui vous permettra également de déguster et repartir avec notre traditionnel pâté aux truches.

Rendez-vous le dimanche17 mars à la salle des fêtes de Belleville-sur-Loire!

Salle des fêtes, Belleville-sur-loire, Cher rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher