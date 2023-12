Concert du groupe « Passerelles » au 3ème lieu 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac, 20 janvier 2024, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20

Rendez vous le 20 janvier pour un concert du groupe Passerelles.

Le groupe Passerelles joue, chant et raconte des histoires. Que d’humour, d’humain et de messages dans leur folles mélodies!

Emotions, surprises et amusements garantis!.

Rendez vous le 20 janvier pour un concert du groupe Passerelles.

Le groupe Passerelles joue, chant et raconte des histoires. Que d’humour, d’humain et de messages dans leur folles mélodies!

Emotions, surprises et amusements garantis!

Ouverture 19h30

Spectacle à 20h30

Petite restauration sur place.

EUR.

3ème Lieu 69 impasse du château

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Cahors – Vallée du Lot