Conférence gesticulée au 3ème Lieu: « Rouge Grec » 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac, 30 septembre 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

La compagnie Parthénope nous propose une conférence gesticulée Féministe et Humoristique!

Bonapartine Planckart est interrompue dans sa conférence en histoire des civilisations par l’irruption de sa jeune assistante et son volant à remonter le temps. De la chasse aux sorcières au droit de vote, c’est en direct que le spectateur assiste à leur courageuse traversée des siècles. Un parcourt historique, jubilatoire et désopilant sur l’évolution des droits des femmes. Trop sérieux s’abstenir, prévoir des corbillards pour les morts de rire!.

2023-09-30 21:00:00 fin : 2023-09-30 22:00:00. EUR.

3ème Lieu

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



The Parthénope company presents a feminist and humorous gesticulated conference!

Bonapartine Planckart is interrupted in her lecture on the history of civilization by her young assistant and her time-wheel. From the witch-hunt to the right to vote, the audience witnesses their courageous journey through the centuries. A jubilant, hilarious historical journey through the evolution of women?s rights. If you’re too serious, don’t bring a hearses for those who’ve died laughing!

¡La compañía Parthénope presenta una conferencia gesticulada feminista y humorística!

Bonapartine Planckart ve interrumpida su conferencia sobre la historia de las civilizaciones por la llegada de su joven ayudante y su rueda del tiempo. De la caza de brujas al derecho de voto, el público asiste a su valiente viaje a través de los siglos. Un jubiloso e hilarante recorrido histórico por la evolución de los derechos de la mujer. No se ponga demasiado serio, ¡pero traiga una carroza fúnebre para los que han muerto de risa!

Die Compagnie Parthénope bietet uns eine feministische und humorvolle gesticulierte Konferenz an!

Bonapartine Planckart wird in ihrem Vortrag über die Geschichte der Zivilisationen von ihrer jungen Assistentin und ihrem Zeitrad unterbrochen. Von der Hexenverfolgung bis zum Wahlrecht – der Zuschauer wird live Zeuge ihrer mutigen Reise durch die Jahrhunderte. Eine historische und urkomische Reise über die Entwicklung der Frauenrechte. Nicht zu ernst nehmen, sondern Leichenwagen für die Lachenden bereitstellen!

Mise à jour le 2023-06-07 par OT CVL Castelnau-Montratier