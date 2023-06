Découverte de l’Ecoprint au 3ème Lieu 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac, 18 juin 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

Marie-Annick vous fera découvrir cette technique d’impression sur tissu.

Balade dans le village, où nous recueillerons les couleurs et les végétaux que la nature nous offre.

Puis nous réaliserons des impressions végétales sur coton à partir de notre cueillette. Cette technique par frappage et passage dans différents bains permettra d’imprimer les végétaux sur le tissu.

Chacun pourra repartir avec ses créations!

Les enfants en dessous de 8 ans peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un adulte.

Inscription recommandée avant le 15 juin

Nombre de places limité !

Apporter un tablier et une paire de gants!.

2023-06-18 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-18 12:00:00. 10 EUR.

3ème Lieu

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Marie-Annick will introduce you to this technique of printing on fabric.

A stroll through the village, where we’ll collect the colors and plants that nature has to offer.

Then we’ll make vegetable prints on cotton from our harvest. The technique involves striking and passing through various baths to print the plants onto the fabric.

Everyone can take home their own creations!

Children under 8 can participate if accompanied by an adult.

Registration recommended before June 15

Places are limited!

Bring an apron and a pair of gloves!

Marie-Annick le iniciará en esta técnica de impresión sobre tela.

Daremos un paseo por el pueblo, donde recogeremos los colores y las plantas que nos ofrece la naturaleza.

A continuación, realizaremos estampados vegetales sobre algodón a partir de lo que hayamos recogido. Esta técnica consiste en golpear y pasar por diferentes baños para imprimir las plantas en la tela.

Todo el mundo podrá llevarse a casa sus propias creaciones

Pueden participar niños menores de 8 años acompañados de un adulto.

Se recomienda inscribirse antes del 15 de junio

Plazas limitadas

¡Trae un delantal y un par de guantes!

Marie-Annick wird Ihnen diese Technik des Stoffdrucks näher bringen.

Wir machen einen Spaziergang durch das Dorf, wo wir Farben und Pflanzen sammeln, die die Natur uns bietet.

Anschließend werden wir die gesammelten Pflanzen auf Baumwolle drucken. Diese Technik, bei der die Pflanzen in verschiedenen Bädern geklopft und gewaschen werden, ermöglicht es, die Pflanzen auf den Stoff zu drucken.

Jeder kann seine eigenen Kreationen mit nach Hause nehmen!

Kinder unter 8 Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.

Anmeldung vor dem 15. Juni empfohlen

Begrenzte Anzahl an Plätzen!

Bitte bringen Sie eine Schürze und ein Paar Handschuhe mit!

Mise à jour le 2023-06-07 par OT CVL Castelnau-Montratier