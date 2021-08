Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, Oise 3ème journée Isarienne de la danse Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

3ème journée Isarienne de la danse Nogent-sur-Oise, 27 novembre 2021, Nogent-sur-Oise. 3ème journée Isarienne de la danse 2021-11-27 13:00:00 – 2021-11-27

Nogent-sur-Oise Oise Le Comité Départemental de danse Oise en partenariat avec la ville de Nogent S/Oise, le Conseil Départemental de l’Oise, la Fédération Française de danse vous propose sa 3éme journée Isarienne de la Danse au château des rochers à Nogent S/Oise.

Evènement pour promouvoir la danse, toutes les danses. Démonstrations chorégraphiques tout l’après-midi proposées par les différentes structures de l’Oise (associations, écoles, conservatoires) Stands d’information pour vous renseigner sur les différentes activités proposées dans notre département par les différentes structures.

Entrée libre et gratuite. Si vous souhaitez participer en tant que structure ou si vous vendez des articles liées à la danse , envoyez un mail à oise@ffdanse.fr Le Comité Départemental de danse Oise en partenariat avec la ville de Nogent S/Oise, le Conseil Départemental de l’Oise, la Fédération Française de danse vous propose sa 3éme journée Isarienne de la Danse au château des rochers à Nogent S/Oise.

Nogent-sur-Oise