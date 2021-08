Lagruère Lagruère Lagruère, Lot-et-Garonne 3ème Fête de la Bière Lagruère Lagruère Catégories d’évènement: Lagruère

Lot-et-Garonne

3ème Fête de la Bière Lagruère, 11 septembre 2021, Lagruère. 3ème Fête de la Bière 2021-09-11 16:30:00 – 2021-09-11 23:00:00

Lagruère Lot-et-Garonne Lagruère EUR 15 15 3ème Fête de la Bière.

Dégustation à partir de 16h30.

20h : repas (choucroute ou rougail + dessert + café).

Réservation au 06.12.61.72.72 3ème Fête de la Bière.

Dégustation à partir de 16h30.

20h : repas (choucroute ou rougail + dessert + café).

Réservation au 06.12.61.72.72 +33 6 12 61 72 72 3ème Fête de la Bière.

Dégustation à partir de 16h30.

20h : repas (choucroute ou rougail + dessert + café).

Réservation au 06.12.61.72.72 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Lagruère, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lagruère Adresse Ville Lagruère lieuville 44.40193#0.24365