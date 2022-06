3EME FETE DE LA BIERE AVEC LES AMIS DE NESTOR FM Val-de-Meuse Val-de-Meuse Catégorie d’évènement: Val-de-Meuse

3EME FETE DE LA BIERE AVEC LES AMIS DE NESTOR FM Val-de-Meuse, 3 septembre 2022, Val-de-Meuse. 3EME FETE DE LA BIERE AVEC LES AMIS DE NESTOR FM Val-de-Meuse

2022-09-03 – 2022-09-03

Val-de-Meuse 52140 35 avenue de Haute-Meuse Salle des Fêtes Val-de-Meuse La Fête de la Bière Haut-Marnaise et … d’ailleurs ! Les brasseurs Haut-Marnais ont répondu présent . – Brasserie de Vauclair Giey sur Aujon ,

– Brasserie Bock’n Roll de Isomes ,

– Brasserie 52 FIFTY TWO de Saint Broingt les Fosses

– Brasserie de la Blaise de Bailly aux Forges . D’autres exposants producteurs de terroir seront là aussi ! Il manquait encore une chose ? … une animation des Nestor sans musique cela n’existe pas ! Ils vous offrent pour cette journée 3 concerts rock : – FUZZ TOP (tribune officielle de ZZ TOP )

– THE BLACKBERRIES ( tribune officielle des CRANBERRIES )

