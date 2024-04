3ème festival Les Printemps de l’Archéologie Ciné Quai, Théâtre et stade Saint-Dizier, dimanche 9 juin 2024.

3ème festival Les Printemps de l’Archéologie Culture & Sport en Grand Est 9 – 16 juin Ciné Quai, Théâtre et stade public : 5 € ——- gratuit pour les moins de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T09:30:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T09:30:00+02:00 – 2024-06-16T18:00:00+02:00

Thématique des « Jeux Antiques » en harmonie avec l’évènement national Paris 2024 : permettre au jeune public et grand public de comparer les Jeux modernes et ceux de l’Antiquité chez les Grecs et chez les Romains.

Les premiers Jeux ont été crées en Grèce en 776 avant notre ère pour célébrer le dieu Zeus.

Ciné Quai, Théâtre et stade Rue André Chenier, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est http://www.archeolonna.org https://www.facebook.com/ArcheOlonna

association ArchéOlonnA