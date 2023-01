3ème Festival jeu de société « Faites du jeu » Venette Venette Catégories d’Évènement: Oise

Venette

3ème Festival jeu de société « Faites du jeu » Venette, 4 février 2023, Venette . 3ème Festival jeu de société « Faites du jeu » Place du 8 Mai 1945 Venette Oise

2023-02-04 – 2023-02-04 Venette

Oise Samedi 4 février 2023 de 11h à 22h

11h30 – 13h : Apéros cartes

14h – 16h : Jeux de lettres, jeux de mots

18h – 19h : Jeux d’ambiance

19h : Quizz « Marmiton »

19h30 : Crêpes party avec « les Petits Venetiens »

20h30 – 22h30 : Jeux en familles, entre amis… Dimanche 5 février 2023 de 11h à 18h

11h30 – 13h : « Plancharcuterie cheese » avec L’île aux délices et jeux de cartes

14h – 16h : Atelier jeux pour les 3-5 ans

17h – 18h : Spectacle de Magie avec Quentin

Toute la journée : Atelier brico « fabrique ton jeu » – à partir de 6 ans Restauration sur place Samedi : par « les Petits Venettiens » et Dimanche : par « L’île aux délices »

Animations gratuites Samedi 4 février 2023 de 11h à 22h

11h30 – 13h : Apéros cartes

14h – 16h : Jeux de lettres, jeux de mots

18h – 19h : Jeux d’ambiance

19h : Quizz « Marmiton »

19h30 : Crêpes party avec « les Petits Venetiens »

20h30 – 22h30 : Jeux en familles, entre amis… Dimanche 5 février 2023 de 11h à 18h

11h30 – 13h : « Plancharcuterie cheese » avec L’île aux délices et jeux de cartes

14h – 16h : Atelier jeux pour les 3-5 ans

17h – 18h : Spectacle de Magie avec Quentin

Toute la journée : Atelier brico « fabrique ton jeu » – à partir de 6 ans Restauration sur place Samedi : par « les Petits Venettiens » et Dimanche : par « L’île aux délices »

Animations gratuites mediatheque@venette.fr Venette

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Venette Autres Lieu Venette Adresse Place du 8 Mai 1945 Venette Oise Ville Venette lieuville Venette Departement Oise

Venette Venette Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venette/

3ème Festival jeu de société « Faites du jeu » Venette 2023-02-04 was last modified: by 3ème Festival jeu de société « Faites du jeu » Venette Venette 4 février 2023 Oise Place du 8 Mai 1945 Venette Oise Venette

Venette Oise