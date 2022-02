3ème Festival des globe-trotters Garlan, 23 avril 2022, Garlan.

3ème Festival des globe-trotters Parc des expositions de Langolvas Amphithéâtre Garlan

2022-04-23 11:00:00 – 2022-04-23 21:00:00 Parc des expositions de Langolvas Amphithéâtre

Garlan Finistère Garlan

Le festival des Globe-Trotters ouvrira ses portes à Lango, pour une édition placée sous le signe du rêve, de l’évasion, de l’aventure et surtout, de la rencontre entre voyageurs !

Créé et organisé par l’Association Aventure du Bout du Monde, le Festival des Globe- Trotters est désormais devenu le rendez- vous incontournable de tous les voyageurs désireux de partager ou préparer leurs plus belles escapades aux quatre coins du monde.

Gratuit moins de 12 ans

Réservation au 06 13 95 55 48

+33 6 13 95 55 48 http://morlaix.abm.fr/

Parc des expositions de Langolvas Amphithéâtre Garlan

dernière mise à jour : 2022-01-11 par