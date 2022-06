3ème Festival Corsica Spirit La Ciotat, 22 juillet 2022, La Ciotat.

3ème Festival Corsica Spirit La Ciotat

2022-07-22 – 2022-07-24

La Ciotat 13600

Pour cette 3 édition, la ville de La Ciotat est heureuse d’accueillir des interprètes et groupes musicaux corses hors pair tel que Jean Menconi, I Messageri et les irremplaçables Bande A Part pour une grosse fiesta de clôture !

Le village vous accueille tous les soirs à partir de 19h avec Live in Paese, boissons, charcuterie, restauration et le spectaculaire veau tigré de Jacques Abbatucci rôti sur place.



Vendredi 22 juillet



21h : Jean Menconi

Jean Menconi, auteur-compositeur-interprète est originaire de Porto-Vecchio. Pour lui, la musique est une passion, une histoire de famille.

À l’âge de 7 ans, il commence la guitare, puis s’attaque au chant et à la batterie. Dans les années 80, à 17 ans, il se lance dans une carrière solo.

Jean Menconi est reconnu et apprécié pour ses chants profonds. Il enchaîne galas prestigieux et tournées en exportant la chanson traditionnelle corse partout en France et en Europe. Guitare au poing, il promotionne avec talent une part de l’identité et de la culture insulaire Corse.



Samedi 23 juillet



19h30 : Live in Paese

Avec Francè Zito

C’est grâce à son professeur de musique, qui le pousse à chanter, que Francè Zito a une révélation : il veut devenir chanteur. Lorsqu’il n’est pas en concert ou en représentation, il donne de son temps pour les autres. Sa modestie et sa

simplicité, en tant qu’artiste, lui viennent sans doute de là. Il décide de se consacrer entièrement à la chanson et monte un groupe avec lequel il se produit sur son île natale. Il a rejoint la saison 7 de The Voice dans l’équipe de Pascal Obispo.



21h : I Messageri

Fabrice et Jean-Michel Andreani, deux frères originaires du Cap Corse et du Fium’Orbu en Haute-Corse, (accompagné d’un autre membre de la famille à cette époque, Arnaud Andreani) sont à peine âgés de 13 et 16 ans lorsqu’ils montent leur groupe en 1996. Ils se sont retrouvés un peu par hasard, comme ils disent aujourd’hui en souriant, devant un parterre de 1500 personnes à Ajaccio, et remporteront ce jour-là le concours de la chanson corse avec une de leur création.

Véritables autodidactes, ils ont su conquérir le cœur du public. Antoine Leaonardi, gérant du Studio Ricordu, leur propose leur premier contrat

d’enregistrement de leur tout premier album.



Dimanche 24 juillet



20h30 : Demoiz’L

Le trio a été créé pour un événement 100% féminin en juin 2017. Leur passion commune pour la musique va créer l’alchimie.

Se basant sur des musiques originales, le groupe revisite les titres en proposant une véritable DeMoiZ’L touch et captive par son style pop folk frais et glamour un public très large.



22h30 : Bande à Part

Bande à Part est un trio insulaire et solaire qui fait bouger la tête puis le corps. Il revisite à leur image les grands noms de la chanson française, de la pop rock internationale en passant par les chansons Corses ayant bercé leur enfance en leur donnant une nouvelle jeunesse.

Au cœur du Port Vieux de La Ciotat, venez retrouver les meilleurs artistes corses dans des styles différents à chaque soirée.

eveo.events@gmail.com https://my.weezevent.com/festival-corsica-spirit-2022

