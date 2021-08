Château-Thierry Château-Thierry Aisne, Château-Thierry 3ème étape du 57ème TOUR AVENIR 2021 Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

3ème étape du 57ème TOUR AVENIR 2021 Château-Thierry, 16 août 2021, Château-Thierry. 2021-08-16 – 2021-08-16

Château-Thierry Aisne Château-Thierry Annulé en 2020 pour raisons sanitaires, le Tour de l’Avenir 2021 passera par Château-Thierry…

L’an passé, le Tour de l’Avenir (Tour de France des moins de 23 ans), avait dû être annulé en raison du contexte sanitaire. Pour autant, la ville de Château-Thierry a maintenu sa candidature en 2021, portée par Eric Bozzani (sports) et le service des sports, en partenariat avec l’Agglo (CARCT). Bonne nouvelle : Château-Thierry sera ville départ de la 3ème étape le 16 août 2021 ! Annulé en 2020 pour raisons sanitaires, le Tour de l’Avenir 2021 passera par Château-Thierry…

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse Ville Château-Thierry lieuville 49.04596#3.43618