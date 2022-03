3ème embouteillage de Rioz… Rioz, 14 mai 2022, Rioz.

Viviez le 3ème embouteillage de Rioz… digne d’un départ en vacances dans les années 60 ! Samedi 14 mai 2022 de 14h à 17h30 place du lac à Rioz. Buffet et buvette. Accès gratuit pour le public. Inscriptions pour les participants en véhicules anciens sur www.club403.fr, avant le 30 avril 2022, places limitées.

Trompes de chasse du Val de Gray dès 15h.

Repas et soirée dansante, orchestre “rythme & soul” DJ Alyoon années 60′, 70′ et 80′ dès 20h au CCSL de Rioz (sur réservation). Organisé par le club Peugeot 403-203.

http://www.club403.fr/

