Voulez-vous en savoir plus sur la Sophrologie, le Feng-shui, les Fleurs de Bach, la Naturopathie, l'Ortho-Bionomy R, la Kinésiologie, les techniques d'Heilpractiker, l'Art-Thérapie, l'Olfacto-thérapie ? Les professionnels du bien-être vous invitent à découvrir ou redécouvrir toutes ces pratiques le temps d'un salon. Au programme : rencontres, conférences et ateliers. Entrée libre. Espace restauration et gourmandise disponible sur place. Venez rencontrer et échanger avec les professionnels du bien-être, participez aux ateliers et conférences. +33 6 30 87 49 08

