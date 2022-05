3ème édition Moto Rétro Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

3ème édition Moto Rétro, 4 juin 2022, Lapalisse.

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-05 23:00:00

Lapalisse 03120 Tout le week-end : expo motos, démo trial et enduro, bourse d’échanges, buvette/snack. Concerts samedi et dimanche soirs. motoretro03@gmail.com +33 6 75 36 74 98 Lapalisse

