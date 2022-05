3ème édition : Fête du printemps Navailles-Angos Navailles-Angos Catégories d’évènement: Navailles-Angos

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques Navailles-Angos EUR 0 0 9h : parcours pédestre interactif (6 kms), à la découverte de la biodiversité et du patrimoine local. 4 départs, à 9h/9h20/9h40/10h.

12h30 : apéritif + repas.

16h : projection du film “Animal” de Cyril DION (2021).

Toute la journée : animations diverses autour de la biodiversité.

Navailles-Angos

