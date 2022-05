3ÈME ÉDITION DU TRAILRAIL34 Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers

Hérault

3ÈME ÉDITION DU TRAILRAIL34 Cazouls-lès-Béziers, 18 juin 2022, Cazouls-lès-Béziers. 3ÈME ÉDITION DU TRAILRAIL34 Cazouls-lès-Béziers

2022-06-18 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-18 17:00:00 17:00:00

Cazouls-lès-Béziers Hérault 800 participants sont attendus sur les quatre parcours proposés.

3 Trails et une Randonnée pédestre sont au programme : 7h – Départ Mara Trail Concept des Mentalos – 45 km – 1 300 m D+

8h – Lo Castigament de las 5 Tèrras – 26 km – 700 m D+

8h30 – Randonnée La Passejada dels Puegs – 12 km

9h – Lo Copa camba de las 5 Tèrras – 15 km – 350 m D+ Denis Clerc, alias Zinzin Reporter, Clémentine Challot et Vanessa Moralès, invitée d’Honneur, seront de la partie… La troisième édition du « TrailRail34 » organisée par l’association éponyme, avec le concours de la Ville de Cazouls lès Béziers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, se déroulera le samedi 18 juin. 800 participants sont attendus sur les quatre parcours proposés.

