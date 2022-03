3ème édition du Trail du Platane Aubas Aubas Catégories d’évènement: Aubas

Aubas Dordogne Aubas Cette année, 1€ sera reversé sur chaque inscription à la SPA Marsac-Périgueux. Si vous aimez les animaux, pensez à eux. Au programme :

– Trail des villages de 20km (départ 9h10)

– Trail boucle des 5 chemins de 11km. Challenge départemental (départ 9h30)

– Trail chemin des moutons de 7km (départ 9h45)

– Marche rando de 7km (départ à 9h50)

– Biathlon running. Course à pied et tir à la carabine lazzer (départ à 9h15)

– Nouveauté : réalisation d’un cani-cross de 7 km (départ 9h)

