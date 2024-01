3ème édition du Forum Emploi Jeunesse Samedi 3 février Gymnase Segusino Saint-Jory, samedi 3 février 2024.

Le forum jeunesse se déroulera cette année le samedi 3 février de 14h00 à 17h00 au gymnase Segusino de Saint-Jory.

Sur place de nombreux partenaires intervenant dans le champ de l’emploi, de la formation et de la jeunesse tels que France Travail, La Mission Locale, la Région ainsi que de grandes entreprises en situation de recrutement comme la SNCF, Décathlon, ou encore les différents corps de l’armée, participeront à ce salon.

Alors si tu as entre 16 et 25 ans et que tu recherches un emploi saisonnier, un emploi étudiant, des informations sur le BAFA, que tu souhaites te renseigner sur des formations, que tu as pour projet de passer le permis de conduire ou bien que tu sois simplement curieux de découvrir des métiers, alors prépare ton CV et bloque cette date dans ton agenda !

Gymnase Segusino Avenue Segusino, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie

