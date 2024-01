3ème édition du challenge de Longe Côte Entre avenues Jardin Public et Mésange La baule, dimanche 21 avril 2024.

3ème édition du challenge de Longe Côte Participez à cette 3ème édition de ce challenge de longe-côte dans notre magnifique baie ! 1km, 4kms ou 8 kms, débutants, amateurs ou confirmés, à chacun son challenge ! Venez soutenir la SNS… Dimanche 21 avril, 09h00 Entre avenues Jardin Public et Mésange

Participez à cette 3ème édition de ce challenge de longe-côte dans notre magnifique baie !

1km, 4kms ou 8 kms, débutants, amateurs ou confirmés, à chacun son challenge !

Venez soutenir la SNSM!

Départ du Club des Korrigans, plage Benoit, La Baule:

14h30: 8kms Equipe de 4 (8 personnes) Relais tous les kilomètres

15h: Pacours de 4 kms (équipe en Tierce)

15h30: Parcours 1 km solo

Inscription jusqu’au 31 mars 2024.

labauleaquawalking@gmail.com ou sur Beach derby la longe baule (helloasso.com)

Organisé par le Club des Korrigans, les Voiles Royales et Rdv à la plage.

