3ème édition des rencontres du Voyage Scientifique et des Sciences Participatives Conservatoire national des arts et métiers Paris, lundi 18 mars 2024.

3ème édition des rencontres du Voyage Scientifique et des Sciences Participatives

Expérience immersive pour tous les passionnés de voyages, d’explorations, d’aventures et de sciences !

Partez à la découverte du monde autrement avec la 3ème édition de Terra Scientifica, le rendez-vous des voyages qui ont du sens !

Explorez des voyages scientifiques uniques, inscrits dans une démarche de tourisme durable et responsable, participez aux sciences collaboratives et rejoignez-nous pour une semaine d’exploration, de partage et d’innovation touristique !

À travers des conférences de pointe, des ateliers interactifs et un espace d’exposition dynamique composé d’animations pour petits et grands, l’événement crée une plateforme stimulante pour explorer divers domaines de la connaissance sous un thème fort : le voyage scientifique pour toutes et tous et les sciences participatives.

Ensemble, créons, participons à des voyages qui marquent les esprits et contribuent à la science.

Pour des loisirs plus durables, plus responsables et protecteurs de la riche biodiversité de notre planète et des cultures !

Sont également prévus au programme, des films (climat, iceberg, conquête de l’espace, panthère des neiges..) et des ateliers pratiques (observer le soleil en direct, manipuler de véritables fossiles de dinosaures…) qui permettent une immersion concrète dans des domaines tels que l’astronomie, la robotique et la génétique, offrant aux participants la chance de participer activement à leur propre apprentissage.

L’espace de stands met en lumière les nouveaux formats de voyages d’aventure et de nature.

Des agences de voyages qui innovent, des associations militantes et des scientifiques engagés présentent des projets qui façonnent l’avenir, offrant aux visiteurs une opportunité unique de participer concrètement et en direct aux recherches au service du développement durable, sur le terrain.

En encourageant les échanges d’idées et la collaboration, Terra Scientifica favorise une communauté dynamique et engagée. Les débats enrichissants, les pauses café décontractées et les soirées de réseautage ont également été prévues pour donner vie à un environnement propice aux rencontres inspirantes entre participants, chercheurs et experts.

Retrouvez le programme intégral des conférences, films, ateliers, débats, tables rondes, exposants

sur le site internet de l’évènement, rubrique « Programme »

Programme intégral 2024

Des Comités citoyens tout au long de la semaine.

Une Formation à l’élaboration de projets de sciences participatives au service des objectifs de développement durable (durée de 4 jours, pour plus d’infos : nous contacter).

Village des Exposants les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars.

Journée de rencontres professionnelles le vendredi 24 mars (ouvert au grand public).

Journées Grand Public, conférences, ateliers pour enfants, découvrir le voyage scientifique, l’aventure qui a du sens, partout dans le monde, retrouvez les, les samedi et dimanche.

Conservatoire national des arts et métiers 292 rue saint martin 75003 Paris

