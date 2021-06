Bourges Bourges 18000, Bourges 3ème Edition de l’Automne Baroque de Bourges Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges 18000 Présentation du thème 2021 « Voyage musical dans l’Europe des Lumières

« La cantate du café » de Jean -Sébastien Bach, conférence musicale et café gourmand avec Jean-Marie Thil, musicologue. 3ème Edition de l’Automne Baroque de Bourges +33 6 83 18 62 72 http://www.automne-baroque-bourges.fr/ 3ème Edition de l’Automne Baroque de Bourges Présentation du thème 2021 « Voyage musical dans l’Europe des Lumières

« La cantate du café » de Jean -Sébastien Bach, conférence musicale et café gourmand avec Jean-Marie Thil, musicologue.

