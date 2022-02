3ème édition de la Mini Calvados Cup – du 23 juin au 8 juillet 2022 à Deauville DEAUVILLE Deauville Catégories d’évènement: Calvados

3ème édition de la Mini Calvados Cup – du 23 juin au 8 juillet 2022 à Deauville

Organisée par le Deauville Yacht Club, la 3ème édition de la Mini Calvados Cup aura lieu du 23 juin au 8 juillet 2022. Elle sera organisée en 3 courses. En effet, Deauville étant excentrée par rapport aux bases principales des Mini (Bretagne-Sud), Les temps de convoyage aller-retour seront également des courses qualificatives. Dans ce nouveau format, Deauville comprendra donc 2 arrivées et 2 départs et prévoit trois courses, deux en double et une en solitaire. **Programme de la manifestation** **1-** Douarnenez-Deauville – 270 milles nautiques en Double (Départ le 25 juin – Arrivée 27/28 juin) **2-** Deauville-Deauville – 300 milles nautiques en Double (Départ le 30 juin – Arrivée 2/3 juillet) **3-** Deauville-Roscoff – 240 milles nautiques (Départ le 4 juillet – Arrivée 6/7 juillet)

Le Deauville Yacht Club organise la troisième édition de la Mini Calvados Cup, étape inscrite au calendrier du circuit Mini 6.50 qualificative pour la Mini Transat.

