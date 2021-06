Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde, Gujan-Mestras 3ème édition de la Fête de la Mer et des Littoraux Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

3ème édition de la Fête de la Mer et des Littoraux Gujan-Mestras, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Gujan-Mestras. 3ème édition de la Fête de la Mer et des Littoraux 2021-07-08 10:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Gujan-Mestras Gironde Journées portes ouvertes du chantier naval du patrimoine maritime. L’Association Argonautique rénove, entretient et construit des bateaux du patrimoine maritime dans son chantier naval.

Venez visiter ce lieu de mémoire ouvert à tous les amateurs passionnés par la tradition navale du Bassin d’Arcachon. L’objectif de ces journées est de favoriser la découverte, la protection et la valorisation de notre patrimoine naturel et littoral mais également de notre économie bleue et des métiers de la mer.

C’est pourquoi cette année quatre thématiques sont mises en avant : “Plages sans plastique” : sensibilisation du public grâce à des actions de collecte sur les plages des communes volontaires.

“Plages dynamiques” : découverte de la pratique des sports nautiques et encadrement sécurisé grâce à des actions de prévention et de sensibilisation.

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Étiquettes évènement : Autres Lieu Gujan-Mestras Adresse Ville Gujan-Mestras lieuville 44.64391#-1.06604