3ème édition de Cibo di Strada La Ciotat, 2 septembre 2021, La Ciotat.

3ème édition de Cibo di Strada 2021-09-02 17:00:00 – 2021-09-02 21:30:00

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Sous les projecteurs, comme d’habitude, la nourriture de rue : des plats simples, à partager en compagnie et à déguster en se promenant dans les rues colorées de la ville provençale de La Ciotat.

Pour s’immerger totalement dans l’atmosphère méditerranéenne, il y aura une douzaine de food trucks avec des spécialités italiennes (mais aussi provençales) qui offriront aux passants toutes sortes de délices : des olives ascolane à la pizza, des légumes grillés aux cannoli siciliens, sans oublier les mets les plus originaux comme les mafaldine au pesto et à la brousse, les casarecce au pastis, ou la socca, galette à la provençale.

Pour animer l’événement, trois shows culinaires seront proposés par le chef italien Michel Basaldella (chef du restaurant Le Grand Puech, à Mimet) qui valorisera la cuisine italo-provençale en créant des recettes spéciales comme la soupe au pistou, la sarde à la vénitienne (lors des éditions précédentes, il avait par exemple préparé un risotto à la bouillabaisse).

Les notes de musique jazz du Trio Boffelli résonneront sur toute la place Évariste Gras, en alternance avec un DJ Set.

Sans oublier la bataille des pizzas le concours qui offrira aux gagnants un week-end à Rome pour deux et un dîner pour deux au restaurant Le Grand Puech.

Le mariage entre tradition culinaire italienne et gastronomie provençale va s’épanouir du 2 au le 5 septembre 2021 à La Ciotat.

+33 4 42 08 61 32

