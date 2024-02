3ème édition d’Africapitales : concerts du BIM + Folly Romain à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 19h30 à 23h30

.Public adultes. payant

Préventes 15€

En célébrant la créativité d’artistes et d’acteurs culturels béninois, Africapitales invite les spectateurs à découvrir la diversité de formes et d’esthétiques présentes au Bénin et dans sa diaspora.

FOLLY ROMAIN

Azaman Folly Romain, alias Folly Romain, est un chanteur, compositeur, percussionniste et danseur béninois, né à Cotonou en 1997. Folly Romain a été élevé dans la tradition vodoun : son père était hounnon (prêtre vodoun) et sa mère danseuse, chanteuse et vodounssi (adepte du vodoun). Ses chansons, écrites en deux langues, le Fon et le Minan, sont inspirées des rythmes et forces naturelles du vodoun et de son enfance. Folly Romain laisse sa voix cristalline et androgyne s’élever pour créer une musique intimiste et polyrythmique. Ses capacités vocales lui permettent de passer d’un murmure à une puissance élevée, créant un message universel qui transporte son public, même quand celui-ci ne maîtrise pas les langues chantées.

BIM

Le groupe Le BIM (Benin International Musical) est composé de sept musiciens-vocalistes qui ra-content le continent africain, tout en mettant en lumière la culture vodoun qui prône une attitude positive, tournée vers la terre et les hommes. Le BIM raconte, de manière in-novante, l’héritage musical du Bénin, un héritage constitué de courants musicaux ma-jeurs du vingtième siècle, allant du jazz au rock en passant par le blues, l’afrobeat et le rap. Sa réappropriation des rythmes vodoun et des chants traditionnels béninois à tra-vers des tonalités pop-rock et électroniques fait du BIM un groupe unique. En parallèle de ses activités artistiques, le BIM s’engage en faveur du développement de la scène musicale béninoise, et a développé un projet d’éducation constitué d’ateliers de formation à destination des acteurs culturels béninois.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/bim-africapitales-cotonou-a-paris

